林姿妙勉蘭陽戲劇團自助人助
蘭陽戲劇團面臨解散危機，宜蘭縣長林姿妙29日表示，蘭陽戲劇團必須要「自助人助」，應該降低演出費、增加演出場次，為劇團自己增加收入，不能一直依賴縣府，她並請文化局安排找一天與劇團成員溝通協調。
宜蘭縣政府原編列1180萬元蘭陽戲劇團補助預算案，已被縣議會全數刪除，縣府擬提追加預算並尋求中央資源的支持，以免蘭陽戲劇團被迫解散。
林姿妙29日在縣務會議中表示，蘭陽戲劇團的問題已經紛擾多年，宜蘭縣是歌仔戲的發源地，當然希望歌仔戲文化繼續傳承，但主張刪除補助經費的縣議員說的也有道理，「何必為了喝一杯牛奶去養一頭牛」？蘭陽戲劇團也要為自己打拚，所謂自助人助，應該降低演出費多爭取演出機會，透過更多演出的場次來增加劇團收入。
林姿妙說，舉例而言，如果一場公演要收取30萬元，對邀請演出的單位負擔過大，如果能將演出費降為每場5萬元，每個月多演出10場就有50萬元的進帳，就是「薄利多銷」的觀念，縣府會努力留住宜蘭在地的文化，但蘭陽戲劇團不能一直只依賴縣府，她並指示文化局長宋隆全安排，找一天與蘭陽戲劇團成員溝通。
縣府文化局長、蘭陽戲劇團團長宋隆全則示，劇團每年約有100多場演出，大場收費25萬元、小場10萬元，如今預算遭到縣議會刪除，已先尋求文化部協助並獲得200萬元補助的允諾，蘭陽戲劇團畢竟不是純商演團體，還有培養歌仔戲人才及傳承文化的功能，但對於縣長的指示，劇團將會進一步討論調整。
(中國時報)
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