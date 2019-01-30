鑽牛角尖砍預算 拖垮市政

2019年01月30日 04:11 中國時報 葉德正

新北市府預算卡關未過，綠營議員情緒性刪預算，又對枝微末節斤斤計較，雖說議員監督預算本是職責，但市長侯友宜才剛上任，綠營刻意綁架預算，如果施政不好到底算誰的？何不放膽通過預算，如果施政不佳市府自然該負全責，這才是權責相符的政黨政治。

六都截至目前為止，台北、桃園、台中、台南預算案都已在去年通過，高雄只剩基金尚未審查完畢，人口最多的新北市，預算至今仍審查不到一半，最重要的民政、工務還在等，眼看臨時會即將結束，新北預算恐拖到年後。

預算未過非同小可，尤其侯友宜提出許多新興的願景計畫，正是要大展身手的時刻，預算卡關停滯，民眾期待的各項建設，都將因議會拖垮進度。

議員監督預算本就是職責，但在程序上枝微末節鑽牛角尖，甚至傳出有議員因局處首長沒有到服務處拜訪，就刻意刪除該局處的預算，表面看似善盡議員職責，事實上只是要立威，這種「報老鼠冤」的心態，只會讓人看輕。

侯友宜新官上任確實需要議員督促，但不是刻意「架拐子」，讓行政單位綁手綁腳，這完全不合乎政黨政治的常態。

施政預算有其延續性，今年預算去年度就編列好，議員即便有所不滿，這責任也不能算在侯友宜身上，如果預算通過，明年此時侯市府還做不好，再從決算或下一年度預算加強審查，才不會讓民眾覺得議員為反對而反對，反而失了格調。

(中國時報)