主機板爭議 宏達電挨告

2019年01月30日 04:11 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

嘉潤科技公司長期向手機大廠宏達電購買主機板，並賣到香港，製作成白牌手機販售，王姓負責人指宏達電去年底出貨後，送到香港才發現該批500萬元的主機板全是報廢品，事後處理還相當消極，29日到桃園地檢署提告詐欺。

宏達電回應，目前尚未收到法院通知，正針對此事進行深入了解，在公司相關團隊處理完成前將不會發表評論。

王姓負責人表示，自己前年底開始向手機大廠宏達電購買堪用手機主機板，送往香港後，再組裝成自製白牌手機販售或者當維修零件，陸續購買幾十次，往來金額超過1億元。他又說，過去雖然有少部分主機板無法使用，但屬於合理範圍，也不至於像這次這麼誇張。

王男說，這批主機板送到香港時，自己開箱檢查，才嚇了一大跳，發現這批主機板幾乎被「擊穿」，也就是主機板都已被打洞，代表是報廢品。他也抱怨，因為報廢品等同垃圾，不能隨意出口，為了這事甚至還被檢、調單位調查。

他說，事發後向宏達電的窗口回應，起初還說願意賠償，沒想到後來卻越來越消極，1月中最後一次協調，對方甚至說乾脆走司法途徑，讓自己相當不滿。他說，這批貨花了500萬，全付諸流水，不知道該怎麼辦，才會提告。

(中國時報)