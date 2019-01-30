溪州萬景藝苑盆栽展 貴氣登場
花與盆栽都在彰化！台灣最具規模的盆栽展覽─台灣省公路花園盆栽學會第22屆會員展29日在溪州鄉萬景藝苑貴氣登場；現場展示近300盆作品，其中評鑑金牌得主「真柏」喊價1000萬元，盆栽展將配合彰化縣政府「花在彰化」活動，展出到2月20日。
盆栽展開幕儀式是在29日下午2時舉行，縣長王惠美、立委陳素月、前立委鄭汝芬、溪州鄉長江淑芬與來自全國的盆栽玩家齊聚萬景藝苑紫檀閣廣場共同剪彩為活動揭開序幕。
萬景藝苑董事長陳蒼興說，台灣省公路花園盆栽學會成立22年來，將台灣的盆栽美學推廣到全世界，每年的會員展更是盆栽作品的「精銳盡出」；展出科屬有真柏、紫檀、七里香、九重葛、松柏、落葉花果等等，應有盡有，總價值是以「億」為單位。
除盆栽外，這次展出還邀請到專門以龍為創作主題的台灣本土木雕家官勝彬展出以銅、白金為材料雕刻的兩件作品《極藏龍風》；沒想到才開展就被兩名菲律賓藝術收藏家分別以300萬元、280萬元買下。
陳蒼興說，萬景藝苑配合花在彰化系列活動，也將接續盆栽展從2月5日（農曆大年初1）至2月28日舉辦「九重葛、菊花、花卉、盆景」特展，保證將讓喜愛花與樹的各界不虛此行。
(中國時報)
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