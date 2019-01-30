這本書用指尖穿越府城今昔
用指尖穿越府城今昔！第1本搭配行動APP的台南導覽書31日即將登場，由中研院數位文化中心與人文社會科學研究中心地理資訊科學研究專題中心、南瀛學研究者、台南攜手推出《臺南歷史地圖散步》，23篇專文搭配13幀橫跨清朝到戰後珍貴古地圖、246張台南老照片，古今街景對照，宛如穿越時空、親臨現場。
《臺南歷史地圖散步》邀23位南瀛學研究者，包括中研院臺灣史研究所研究員謝國興、臺南市文化協會理事長鄭道聰等，以通俗易懂筆觸，娓娓道出大台南數百年來地理水文變化、歷史人文脈絡及美食娛樂生活。
《臺南歷史地圖散步》246張老照片由中研院台灣史研究所檔案館、台灣大學圖書館、國立台灣圖書館等授權；此外，也取得台南在地單位與個人提供珍稀畫面。例如亞洲航空公司釋出1977年台美斷交後採取苦肉計，租用牛車拉飛機，呈現該公司窮匱之境，終獲美國母公司撥款解困的珍貴歷史鏡頭。
書中收錄的古地圖，年代介於1874年至1976年間。其中，「1874年臺灣府城街道全圖」是台灣最早以精確比例尺測繪城市地圖；「1940臺南飛行場平面圖」則由日本防衛省防衛研究中心跨海無償提供，一目了然呈現日據時期飛行場配置，為研究航空史最佳素材。
中研院數位文化中心召集人林富士表示，「歷史地圖散步」系列結合珍貴史料與數位科技，開創台灣旅行導覽書的另一種呈現模式，台南歷史地圖APP早在2015年就問世，透過集結各界力量，深掘府城文史內涵，推出《臺南歷史地圖散步》專著，台南系列終於完整。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。