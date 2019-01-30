這本書用指尖穿越府城今昔

2019年01月30日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

用指尖穿越府城今昔！第1本搭配行動APP的台南導覽書31日即將登場，由中研院數位文化中心與人文社會科學研究中心地理資訊科學研究專題中心、南瀛學研究者、台南攜手推出《臺南歷史地圖散步》，23篇專文搭配13幀橫跨清朝到戰後珍貴古地圖、246張台南老照片，古今街景對照，宛如穿越時空、親臨現場。

《臺南歷史地圖散步》邀23位南瀛學研究者，包括中研院臺灣史研究所研究員謝國興、臺南市文化協會理事長鄭道聰等，以通俗易懂筆觸，娓娓道出大台南數百年來地理水文變化、歷史人文脈絡及美食娛樂生活。

《臺南歷史地圖散步》246張老照片由中研院台灣史研究所檔案館、台灣大學圖書館、國立台灣圖書館等授權；此外，也取得台南在地單位與個人提供珍稀畫面。例如亞洲航空公司釋出1977年台美斷交後採取苦肉計，租用牛車拉飛機，呈現該公司窮匱之境，終獲美國母公司撥款解困的珍貴歷史鏡頭。

書中收錄的古地圖，年代介於1874年至1976年間。其中，「1874年臺灣府城街道全圖」是台灣最早以精確比例尺測繪城市地圖；「1940臺南飛行場平面圖」則由日本防衛省防衛研究中心跨海無償提供，一目了然呈現日據時期飛行場配置，為研究航空史最佳素材。

中研院數位文化中心召集人林富士表示，「歷史地圖散步」系列結合珍貴史料與數位科技，開創台灣旅行導覽書的另一種呈現模式，台南歷史地圖APP早在2015年就問世，透過集結各界力量，深掘府城文史內涵，推出《臺南歷史地圖散步》專著，台南系列終於完整。

(中國時報)