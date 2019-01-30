行銷崗山之眼 張琍敏高歌名曲
高雄市長韓國瑜29日到崗山之眼視察，為「崗山之眼」代言的藝人張琍敏在拍照時拱他選總統，她說，如果韓國瑜以後當總統，這照片更有意義。韓國瑜聽了後馬上回應，剛由高處遠眺時不暈，這會兒頭好暈。
張琍敏代言「崗山之眼」，中視前總經理江奉琪也帶著朋友團到場助陣，中視前副總曠湘霞、製作人楊佩佩、昔日邵氏電影公司當家花旦胡錦等人出席，大家都是韓粉，看好高雄發大財。
張琍敏現場演唱改編《再看我一眼》的《再說一聲愛我》，她還要韓國瑜對不在場的太太李佳芬說「我愛你」。媒體提及李佳芬日前抱怨韓國瑜很久沒帶她去看夕陽，韓國瑜指著自己的頭說，李佳芬每天早上都看到朝陽。
韓國瑜說，非常感謝張琍敏特地遠從美國回來，配合拍攝MV，行銷高雄，用實際行動支持高雄觀光。他與張琍敏等人共同登上崗山之眼天空廊道，遠眺周邊美景。
韓國瑜也感謝觀光局長潘恒旭等人，在這段時間加強了園區的排水設施，透過道路水溝加蓋增加車道寬度，提升了園區聯外的交通行車安全。
最後，韓國瑜引用就職演說的「讓春天從高雄出發」，邀請大家過年來高雄走春、體驗高雄新年新氣象，「新年開眼界，來崗山之眼」邀請民眾一起歡度新年。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。