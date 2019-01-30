2019年01月30日 04:11 中國時報 林瑞益 ／高雄報導、 陳科廷 ／影音編輯 ／高雄報導、／影音編輯

行銷崗山之眼 張琍敏高歌名曲（中天新聞）

高雄市長韓國瑜29日到崗山之眼視察，為「崗山之眼」代言的藝人張琍敏在拍照時拱他選總統，她說，如果韓國瑜以後當總統，這照片更有意義。韓國瑜聽了後馬上回應，剛由高處遠眺時不暈，這會兒頭好暈。

張琍敏代言「崗山之眼」，中視前總經理江奉琪也帶著朋友團到場助陣，中視前副總曠湘霞、製作人楊佩佩、昔日邵氏電影公司當家花旦胡錦等人出席，大家都是韓粉，看好高雄發大財。

張琍敏現場演唱改編《再看我一眼》的《再說一聲愛我》，她還要韓國瑜對不在場的太太李佳芬說「我愛你」。媒體提及李佳芬日前抱怨韓國瑜很久沒帶她去看夕陽，韓國瑜指著自己的頭說，李佳芬每天早上都看到朝陽。

韓國瑜說，非常感謝張琍敏特地遠從美國回來，配合拍攝MV，行銷高雄，用實際行動支持高雄觀光。他與張琍敏等人共同登上崗山之眼天空廊道，遠眺周邊美景。

韓國瑜也感謝觀光局長潘恒旭等人，在這段時間加強了園區的排水設施，透過道路水溝加蓋增加車道寬度，提升了園區聯外的交通行車安全。

最後，韓國瑜引用就職演說的「讓春天從高雄出發」，邀請大家過年來高雄走春、體驗高雄新年新氣象，「新年開眼界，來崗山之眼」邀請民眾一起歡度新年。

(中國時報)