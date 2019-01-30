fun寒假 桃氣孩子長大人
國立中正大學第15屆桃園地區高中聯合校友會第8屆返鄉服務隊，今年寒假在桃園市政府青年事務局支持下，28日起在桃園市平鎮區文化國小舉辦為期4天的「桃氣孩子長大人」營隊，共有76名大專院校青年志工參與，帶領114名國小學童體驗精彩課程。
桃市府青年事務局今年寒假支持10所大專院校學生投入志願服務，共有488名大專青年志工帶領千名國小學童參與營隊活動，包含小小職場體驗、創客與科學教育、結合人文歷史及生活時事的大地遊戲、手工健康餐、團隊爭霸競賽及成果晚會，讓國小學童有一個充實的寒假。
大專青年志工以大專院校桃友會及桃園地區高中聯合校友會所組成的返鄉服務隊為主，再加上大專院校的課外活動組老師團隊，帶來兼具服務熱誠與專業的營隊活動，桃園市長鄭文燦29日也到文化國小參與中正大學舉辦的桃氣孩子長大人4天營隊，與學生們一起進行大地遊戲，不但猜拳還學兔子蹦蹦跳，與小朋友們歡樂互動，場面很歡愉。
鄭文燦表示，大專青年志工投入志願服務能讓旅外學子利用寒暑假期回到家鄉服務地方，未來更希望大專青年志工畢業後能留在家鄉為桃園盡一份心力，發展出更多在地多元特色。
(中國時報)
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