伊達邵 再出發 文創、美景、打卡熱

2019年01月30日 04:11 中國時報 沈揮勝 ／南投報導 ／南投報導

伊達邵遊客中心2樓引進知名美食「冒煙的喬」，提供咖啡與美式簡餐服務。（沈揮勝攝）

日管處伊達邵遊客中心最近重新整裝，將候船室化身為部落文創體驗的藝文空間，新創設的面湖大櫥窗展示「日月潭新八景」版畫，2樓更引進知名美食「冒煙的喬」，提供都會叢林咖啡與美式簡餐服務，29日開幕人氣強強滾。

碼頭周邊持續引進夜間光環境改善、Q版九蛙、部落竹編地景藝術「筌屋」、互動式地景藝術「湖畔樂章」等，讓碼頭區從原先給人「遊客匆匆穿越的意象」，提升為值得流連駐足的藝術文化廣場。

伊達邵遊客中心主任陳逸全說，該中心位於邵族部落核心區，適合營造部落文化體驗特色；內裝著重文創、智慧與樂趣的新創藝文空間。除符合觀光局最新遊客中心標準，還提供智能翻譯機器人、免費置物櫃、高速無線充電、聯網多媒體顯示等設施與服務。

2樓賣店區閒置多年後，由知名美食集團「冒煙的喬」進駐，成立冒煙的喬EXPRESS日月潭店，以在地食材創作特色披薩、古巴三明治美式簡餐；更與魚池著名咖啡莊園「日月星舞．山豬衝吧」合作，提供莊園級單品咖啡服務。在2樓欣賞湖光山色，將成日月潭新打卡熱點。

(中國時報)