月津港燈節 睡魔花燈亮相
2019月津港燈節即將在2月2日登場。香火鼎盛的在地廟宇鹽水武廟配合活動，與南榮科技大學合作，在廟埕及文史館設置燈節專區；另外，在台南市台日友好交流協會理事長郭貞慧牽線下，也首度引進日本東北三大祭典「睡魔祭」花燈，替燈節增添和風。
這尊睡魔花燈製作的主題是日本傳統神祇「鹿（山鳥）大明神」，在民俗上是預防災害發生的神明，當時是青森縣專業匠師在台南及花蓮地震後，致贈給台灣的祈福禮物，高4.5公尺，花費8個月時間完成，分成3段裝載，海運來台後再組裝，光運費就約百萬元。
據了解，日本製作睡魔的匠師僅15人，日方為保存地方文化，均將其聘用為公務人員，也要負責傳承技術不軼失。郭貞慧指出，這類方式可做為台灣保留傳統技藝的參考，也因此睡魔燈的品質紮實，就算淋雨也不易損壞，而夜間點燈後更是炫麗奪目，為配合此次展出，將再擇期啟燈。
這次花燈展除了在鹽水武廟，另一場地則是在八角樓，南榮科大師生以綠色環保廢紙漿做為素材，共有4座大型紙雕花燈及近30座中小型花燈；接續燈節腳步就是鹽水蜂炮，鹽水區公所即日起到2月11日也開始創意蜂炮衣徵選，第一名可獲得萬元禮券。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。