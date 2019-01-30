月津港燈節 睡魔花燈亮相

2019年01月30日 04:11 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

2019月津港燈節即將在2月2日登場。香火鼎盛的在地廟宇鹽水武廟配合活動，與南榮科技大學合作，在廟埕及文史館設置燈節專區；另外，在台南市台日友好交流協會理事長郭貞慧牽線下，也首度引進日本東北三大祭典「睡魔祭」花燈，替燈節增添和風。

這尊睡魔花燈製作的主題是日本傳統神祇「鹿（山鳥）大明神」，在民俗上是預防災害發生的神明，當時是青森縣專業匠師在台南及花蓮地震後，致贈給台灣的祈福禮物，高4.5公尺，花費8個月時間完成，分成3段裝載，海運來台後再組裝，光運費就約百萬元。

據了解，日本製作睡魔的匠師僅15人，日方為保存地方文化，均將其聘用為公務人員，也要負責傳承技術不軼失。郭貞慧指出，這類方式可做為台灣保留傳統技藝的參考，也因此睡魔燈的品質紮實，就算淋雨也不易損壞，而夜間點燈後更是炫麗奪目，為配合此次展出，將再擇期啟燈。

這次花燈展除了在鹽水武廟，另一場地則是在八角樓，南榮科大師生以綠色環保廢紙漿做為素材，共有4座大型紙雕花燈及近30座中小型花燈；接續燈節腳步就是鹽水蜂炮，鹽水區公所即日起到2月11日也開始創意蜂炮衣徵選，第一名可獲得萬元禮券。

(中國時報)