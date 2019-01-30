澎湖查獲盜採保育貝類
澎湖縣政府宣示捍衛海洋資源決心，短短半個月內接連查獲3起非法盜採珊瑚礁保育貝類，日前又於前寮漁港查獲6人違法採捕「孔雀殼菜蛤」多達130.5公斤，全案依違反漁業法移送地檢署偵辦。
澎湖縣政府正式公告：孔雀殼菜蛤（掃帚仔）、山羊海菊蛤（粉蚵、燈火蚵）、黑石蜊（灘）、大白狐蛤（撬仔）等4種列為珊瑚礁保育貝類，嚴禁採捕嚴懲不貸。
農漁局指出，因為這4種貝類生長環境處於珊瑚礁分枝內或岩石縫為主，採捕過程必須使用小鋤頭或小斧頭以砍、劈、敲、折、撬等機械性外力破壞棲生礁體，對於珊瑚礁生態造成大規模破壞，嚴重衝擊海洋環境資源。
澎湖縣警察局環保小隊、農漁局、岸巡隊組織「環保案件聯合查緝小組」積極打擊犯罪，月初在前寮漁港潮間帶查獲民眾違法採捕孔雀殼菜蛤30公斤；翌日在馬公港西側金龍頭廢棄營區旁查獲採捕山羊海菊蛤20多公斤，全案移送法辦。
詎料，破壞海洋違法情事卻愈加猖獗，24日又在前寮漁港岸際查獲6人分乘4艘無籍船筏非法採捕孔雀殼菜蛤高達130.5公斤，數量之多，令人乍舌。
農漁局嚴正重申，保育類貝類禁止採捕、處理、販賣或持有，違規被查獲依漁業法可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科15萬元以下罰金；再次鄭重呼籲民眾切勿投機取巧以身試法，共同保育愛護海洋資源。
(中國時報)
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