台北花卉公司 智慧支付成長快
台北市長柯文哲力推智慧城市，每日交易量龐大的四大公司成為目標之一，自前年推行至今，承銷商、零售商張貼QRcode支付比例，平均超過6成，又以花卉公司成長最為快速。不過，部分批發市場面臨改建、環境潮溼、業者年齡偏高等問題，成為推廣阻礙。
花卉公司總經理張堂穆表示，為了讓業者快速熟悉，舉辦多場說明會，展示QRcode掃碼支付及感應式刷卡機，迄今零批場已有115攤完成申請（含切花63攤、盆花28攤、資材24攤），由於收帳方便，攤商接受度高，今年可望全面實施。
台北漁產則為全國首個率先導入智慧支付的魚類批發市場，攤攤有QRcode，但7、80歲阿伯對於智慧型手機、電子支付霧煞煞，直言「我按錯鍵的話，這筆算你們的哦！」令團隊哭笑不得。漁產公司總經理陳志芳表示，零批場9成8攤商提供電子支付，但客群多半習慣直接掏錢，仍需時間輔導。
另外，台北畜產的承銷商與零售商買賣，由於交易多採月結模式，對承銷商而言，不用怕點錯錢、收到偽鈔，誘因大；但就零售商立場，以往可延後付款，如今要即刻付錢，成為另類推廣阻礙。畜產總經理楊嘉仁表示，52攤已有逾半實施，由於春節前交易金額大，將在這段期間加強推廣。
至於北農部分，主祕路全利說，目前零批場業者使用不多，已舉行說明會宣導。
市場處批發市場科長高振翔表示，四大公司陸續導入無現金交易，但如第一果菜市場、魚市場面臨改建，機器裝了又要拆，目前透過說明會先行宣導，盼創造市場、消費者雙贏局面。
(中國時報)
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