2019年01月30日 04:11 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

因應2019年春節連續假期返鄉人潮，新竹市政府特別委請新竹轉運站各客運業者，於2月1日至2月4日（除夕）返鄉的尖峰期間，視人潮情形機動加開班車，以利民眾返鄉過年。

市府交通處長倪茂榮指出，竹市有科學園區以及5所大學，有許多外縣市人口，年假將近，為讓民眾安心順利返鄉，交通處特別請業者協助，一定要讓民眾都能有車坐，安心返鄉，讓大家都能開心過好年。

交通處長倪茂榮表示，新竹轉運站發車共有10條路線，每日搭乘人數約5000人次，假日、連假前夕更高達8000至1萬人次，加上最繁忙站點清大站上車人數，更可高達3萬人次，為讓民眾都能順利返鄉，市府已請各客運業者應視人潮情形，機動加開班車以利疏運。

國光客運新竹站站長張瑞章表示，國光客運已經備妥車輛，將視實際人潮情形，隨時調度加開班車，一定讓民眾能夠順利搭車返鄉。新竹客運副總黃文義也指出，新竹客運已準備好機動加開班次服務旅客。

此外，配合春節連假疏運，自春節連假2月1日0時起至10日24時止，新竹轉運站部分路線提供優惠折扣，平均約為原價85折，民眾可多加利用。

(中國時報)