彰化廟宇祈福小旅行 初一免費

2019年01月30日 04:11 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化市公所大年初一推出廟宇祈福小旅行！分4大路線邀請邱明憲、石錦明、陳俊達、魏孝穆、陳美娟等地方文史工作者導覽，帶大家徒步走訪城門廟宇、說彰化古城故事；市長林世賢指全程免費、免報名，歡迎闔家同樂。

林世賢表示，彰化有3大，包括「彰化好神大」：建城將近300年，寺廟古蹟繁多，廟宇文化早融入彰化常民生活；還有「彰化好食大」：不論肉圓、爌肉飯、貓鼠麵等庶民美食都聞名全台，令人食指大動。

林世賢說，八卦山風景區生態豐富，極具特色的低海拔生態，每年吸引灰面鷲過境停留，更讓人驚艷「彰化鳥很大」。今年新春特以「彰化好神大」主題，結合走春參拜寺廟傳統與尋訪4城門歷史，推出免費的新春祈福小旅行活動；參加者可獲得金箔貼紙、紅包袋等。

彰化市公所表示，活動採4條路線分眾導覽，全程免費且無須事先報名;有意者可直接前往孔廟集合後，再擇一路線參加。下午1點半由老師帶領出發，詳情可至彰化市公所網站最新消息、「城市暨觀光發展課」、「旅庫。彰化」官方臉書查詢。

(中國時報)