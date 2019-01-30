神明放年假 各大宮廟送神
雲林縣北港朝天宮、麥寮拱範宮、福興宮等各大廟宇29日送神，恭送眾神回天庭，待大年初四接神，也象徵送舊歲迎新年。其中朝天宮除完成年終大掃除，還將封存了近20年前總統蔣經國頒贈的「人和年豐」匾額重新掛上大殿，祈禱來年如該匾祝福。
朝天宮祭祀組長紀仁智表示，每年農曆12月24日眾神會上天庭報告人間功過，以定福禍，為表對神明的敬畏，習俗上在這天送神，因此被稱為送神日；直到大年初四，眾神又再度回歸人間，開始新一年的鑒察，民間又在這天接神，所以有人會恍然大悟「原來神明也有休假日」。
福興宮董事長楊文鐘表示，其實送神、接神除了是對神靈的敬畏外，也是送舊歲迎新年的象徵，是給予人們對於舊歲的一個總整理，以作為對新年的期盼。
朝天宮住持會茂法師率眾董監事虔誦經文後，各董監事分別到各殿參拜，恭送各神回天庭。福興宮執事人員在誦經團誦念經文後，將靈籤裹上紅布貼上封條，直到大年初四子時接神，並擲完國運籤後，再開放給信徒擲筊問神。拱範宮則完成設置平安橋，將在除夕安座開山媽祖。
朝天宮歲末大掃除，由於是二級古蹟，為了保護殿宇珍貴的雕飾壁畫，廟務人員只能以氣沖、乾洗等方式清掃，小心翼翼地清理龍柱、雕梁等。
朝天宮董事長蔡咏鍀說，1975年底時任行政院長的蔣經國，親臨該宮頒贈「人和年豐」牌匾，增添廟輝；2000年時因為該宮修繕暫時卸下封存，如今重新掛上大殿，殷盼來年台灣舉國上下都能像該匾額所祝福的。
(中國時報)
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