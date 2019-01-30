屏東戲曲故事館 邀遊客扮仙

2019年01月30日 04:11 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

潮州是歌仔戲、布袋戲、皮影戲等3大傳統戲曲文化發展的搖籃，每逢過年期間，屏東戲曲故事館更是推出不少應景的主題展，而今年也不例外，特地邀請緣龍戲坊江明龍團長以吉慶戲策展，並於29日開展至9月30日止，歡迎遊客一同來「扮仙」過好年。

屏東戲曲故事館指出，吉慶戲特展是以小劇場形式重現廟口扮仙戲的情境，因此展期間也提供參觀民眾穿戴戲服體驗扮仙樂趣讓，除讓大家可以了解吉慶戲意涵，也呼應年節氣氛，祈求平安好運。

屏東戲曲故事館進一步指出，吉慶戲通常包括2部戲，上半部是扮演天上神仙祝賀福壽喜慶的「扮仙戲」，後半部則是「人間戲」，主以討吉利，而扮演的人間故事多為歷史人物，且戲中主人翁多對國家民族有很大的貢獻，如受到封賞、光宗耀祖，並且是福祿壽齊全的人物。

江明龍說，他是台灣歌仔戲班的戲班囝仔，他盼以傳統的靈魂、創新的心，將傳統文化以當代面貌、與時俱進的方式傳遞，因此，此次才會想模擬及重現廟口吉慶戲場域，扮仙戲不僅是民間演劇活動中的開場戲，也是最重要一部分。

除了吉慶戲特展，屏東戲曲故事館也將於大年初三邀請明華園黃字團演出財神戲，盼在新的一年為大家帶來好彩頭，也歡迎返鄉遊子及遊客到戲曲館走春，體驗戲曲文化的源流。

(中國時報)