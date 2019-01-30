老屋改造青年旅舍 獲金獎肯定
第18屆台北老屋新生大獎29日舉辦頒獎典禮，今年新增社區空間類獎，僅1件作品入圍，最終從缺；住宅類金獎、銅獎也從缺，「士林王宅」拿下銀獎；非住宅類金獎為「漫步1948」、銀獎「豐仁藥局」、銅獎「鳳嬌催化室 」；此外，網路票選人氣獎由「京之最日式餐廳」獲獎。
台北老屋新生大獎以「老屋新生活運動」為主題，徵求「住宅類」、「非住宅類」及「社區空間（包含開放空間）類」的整建維護案例，今年吸引53件作品報名，經過評選後共有5件作品得獎。
都更處昨舉辦頒獎典禮，非住宅類大放異彩，拿下金獎的「漫步1948」，由香港青年與台日團隊合作，選在鄰近台北車站後站的前士林紙業大樓，一方留下老屋風華，並打造成青年旅舍，希望來自世界各地的旅客體驗當地歷史文化。
非住宅類銅獎「鳳嬌催化室」則是延續樹火紀念紙博物館推廣紙文化精神，讓老屋紅磚牆與紙材互相輝映。住宅類唯一得獎的「士林王宅」採用整建維護手法，讓老屋空間活化；社區空間類則從缺。
都發局主秘劉美秀表示，都市更新並不是只有重建，整建維護也是重要一環，老屋新生大獎舉辦18年來累積750件作品參賽，讓老屋改造逐漸在台北遍地開花，最重要是讓老屋重新與周邊街廓連結，成為老舊社區再生的契機。
(中國時報)
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