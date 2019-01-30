竹市首座免治馬桶公廁啟用
新竹市政府在護城河旁的護城河公廁建置免治馬桶，29日上午重新開放啟用，市長林智堅表示，這不僅是新竹市第1座免治馬桶公廁，也是全國各地方政府在公共空間裝設免治馬桶的首例。
市府表示，護城河公廁在過去10幾年的使用率都很高，但外觀已老舊，內部又潮溼，女廁數量也不足，經過重新設計，以美學又實用的耐候鋼重塑建物外觀，把公廁變得像美術館，還試辦裝設免治馬桶，未來也將逐步建置在竹市各重要公廁中。
林智堅說，過去前往日本考察，日本很多觀光景點的公廁都有免治馬桶，這次市府改建護城河公廁，就將免治馬桶建置於新的公廁內，希望讓前來護城河遊玩的朋友在如廁時也是一種享受。
環保署自2013年起共補助竹市整修21處、新建1處公廁，2019年也再獲得補助，總共將投入超過2000萬改造市府、南門市場、影像博物館、青青草原等共46座公廁。未來，市府將依據護城河公廁經驗，持續為公廁裝置免治馬桶，讓更多市民享有舒適、幸福的如廁經驗。
都發處長陳凱凌表示，此次改造工程除照明上採用間接燈具，塑造質感氛圍，廁所上方也設置高起的斜屋頂，有利於內部空間的通風，保持廁間清爽乾燥。
(中國時報)
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