中興新村廳舍活化 再進一步

2019年01月30日 04:11 中國時報 廖志晃 ／南投報導 ／南投報導

農委會水土保持局因應行政院組織改造，未來將改制為環境資源部所屬水土保持及地質礦產署，因此，將原921重建委員會大樓及原人事行政總處，規畫為第2辦公大樓，整修及耐震工程29日動工，也讓中興新村廳舍活化再進一步。

農委會副主委陳添壽及立委蔡培慧、林靜儀等人，昨天聯袂主持水土保持局第2辦公大樓耐震補強及內部整修工程開工典禮；原人事行政總處於1957年興建，並於2011年登錄為歷史建物，因年久失修日漸荒廢，如今整修再利用還必須符合文化資產保存法相關規定，已通過文化資產審議委員會審議，將以歷史建物保存兼顧活化再利用修復規範處理。

水土保持局辦理第2辦公大樓耐震及整修工程，除了因應改制後的辦公空間需求，也象徵中興新村廳舍活化政策具體落實，開始起步，更具有中興新村風華再現的指標性意涵。

(中國時報)