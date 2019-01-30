新低碳轉運中心啟用 租借電動車

2019年01月30日 04:11 中國時報 張亦惠 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

鄰近嘉義高鐵的「新低碳轉運中心2.0」，29日由嘉義縣長翁章梁、綠悠遊公司總經理陳慶全等人揭牌啟用。翁章梁在TESLA車主劉先生的陪同試駕，體驗安靜、科技的駕駛模式，現場驚呼連連。新低碳轉運中心除整合各式綠能運具充電站外，還有直掛行李、租借電動車、gogoro等服務，未來更將串聯嘉義主要景點。

在嘉義高鐵BRT站對面的低碳轉運站原先是臨時設施，縣府爭取1600萬經費，規畫232坪，委託綠悠遊公司營運，提供能源補給站、運具租賃、接駁、行李直掛、旅客服務中心等服務。

陳慶全表示，轉運中心提供50輛自行車、60輛電動二輪車外，還有3輛gogoro可供租賃服務。他還透露，gogoro日租金暫定為600元，搭配太保、朴子、民雄等地的電池交換站，提升旅程續航力與可變性。

除此之外，也有電動汽車預約包車服務，讓旅客暢遊故宮南院、蒜頭糖廠、高跟鞋教堂等地，未來更結合各鄉鎮逐步設置電動汽機車充電站，將嘉義縣打造成全方面低碳環保的城市。

翁章梁表示，低碳運行是世界趨勢，很多地方要設相關電網，才能讓使用相關工具的民眾更方便。新低碳轉運中心除有充電站外還可租車，也有旅客服務中心跟行李托運，不僅是靠近高鐵站服務旅客的好地方，更代表嘉義縣在節能減碳上的努力。

(中國時報)