暢行旗鼓鹽 綠能船旗福二號下水

2019年01月30日 04:11 中國時報 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

繼亞洲首艘電力渡輪「旗福一號」去年2月加入營運後，高雄第二艘電力渡輪「旗福二號」也29日下水啟航，外觀特別取材自西子灣海岸與柴山山勢線條，並結合台灣獼猴為主要設計元素；副市長洪東煒表示，「旗福二號」春節前正式加入旗津渡輪行列暢行旗鼓鹽，吸引更多觀光客進來，增加高雄觀光產值與收益。

市長夫人李佳芬致詞指出，旗福一、二號是不會汙染的電動渡輪，以往在國外搭當地渡輪都很羡慕，其實高雄的渡輪非常棒不亞於國外，尤其是夕陽西下更是美極了，她希望大家能揪團到高雄玩，感受高雄的熱情與溫暖。

交通局長鄭永祥說，自「旗福一號」啟用後，電動渡輪確實無噪音、無汙染、無油煙味、感受更平穩舒適，而「旗福二號」也在大家的期待下，農曆春節前加入輸運行列。

新任輪船公司董事長黃文財表示，未來「旗福二號」除與「旗福一號」行駛於鼓山-旗津航線及棧貳庫-旗津航線外，還將接受學校團體的教學包船體驗綠能運具，帶領大家體驗綠能運具、綠色港灣之美。

「旗福二號」全船總長25.2公尺，可承載149名乘客、機車50輛，造價4,200萬元，由旗津在地新昇發造船廠興建，使用2組鋰鐵電池系統，估計一年可減少碳排放量預估約17萬公斤。

(中國時報)