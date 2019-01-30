傳藝宜蘭園區 春節推3大優惠
國立傳統藝術中心宜蘭園區，在春節期間推出星光票、免費入園、縣民優惠的「3大優惠」優惠活動，同時從初一至初六，每天晚上還會由唐美雲歌仔戲團帶來《樊江關之歡喜冤家》的夜秀，另外還有乞龜賽金豬比賽，有機會能將30萬元帶回家。
全聯善美的文化藝術基金會表示，2019傳藝燈籠節一直延續到3月31日，燈籠節的重頭戲是在春節期間，3大優惠是大年初一至初六下午4時後，遊客可以百元購買星光票入園，自行提燈籠可享免費入園，初一至初二宜蘭縣民憑證明也可免費入園。
傳藝燈籠節最精采的時段集中在初一至初六，為此園區準備3大必來活動，有「必來看」的唐美雲歌仔戲團夜間演出，「必來拍」的夜間裝飾與百豬迷宮，以及「必來玩」的乞龜賽金豬比賽。
全聯善美的文化藝術基金會表示，宜蘭傳藝園區在2月4日除夕休園一天，初一到初六延長夜間營運，營業時間是上午9時到晚間8時，詳細訊息可參考宜蘭傳藝園區官網（http://www.px-sunmake.org.tw）查詢。
(中國時報)
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