長春力挺訂756箱 竹縣府足柑心

2019年01月30日 04:11 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

新竹縣果樹生產以柑橘為大宗，縣長楊文科上任後，立即指示相關單位，向新竹科學園區、工業區等廠商、公司福利委員會接洽，獲得長春人造樹脂新竹廠福委會響應，向寶山鄉農民訂購椪柑756箱，楊文科29日特別頒發感謝狀給該公司。

為了避免農民經年累月苦心白費，楊文科指示相關單位積極促銷在地生產的柑橘，除了教育處與團膳公司合作，讓國中、小學童能在營養午餐中吃到在地生產的柑橘，也向鄰近的科學園區、工業區、公司行號等單位接洽。

其中，長春人造樹脂新竹廠福委會向寶山農民訂購椪柑756箱，楊文科也感謝企業大方買單，讓農民很「柑」心，也期望透過此事拋磚引玉，鼓勵企業及消費者吃在地、食當季，支持在地生產的柑橘。

新竹縣生產柑橘面積約2800公頃，品種多元，包含常見的椪柑、桶柑、海梨柑等，還有近年受市場歡迎的砂糖桔、帝王柑、美人柑、三寶柑、佛利蒙等，新竹縣政府農業處表示，柑橘類果樹今年產量不少，不過平均比往年少2成，期望在地公司能採購，支持農民用心生產的當季水果。

(中國時報)