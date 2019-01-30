年貨大街喜登場 消費滿百抽5萬

2019年01月30日 04:11 中國時報 馮惠宜 ／台中報導 ／台中報導

年節將至，繼天津年貨大街開鑼後，台中市一中年貨大街將於2月1日至2月17日舉行，商圈管委會祭出消費滿百抽5萬元現金券等大禮，轄區第二分局擬定交通疏導管制計畫。台中市政府29日也到天津商圈進行聯合稽查以保障消費者權益。

市府經濟發展局、消防局、食安處、第二分局及法制局等機關，昨日會同經濟部標準檢驗局至天津路年貨大街進行聯合稽查；當場發現攤商將應冷藏保存食品直接放置於常溫攤位上販售，還有進口糖果販售未有中文標示。部分商品沒有標示材質、製造商等資料，當場要求改善，無法改善者則先將商品下架。

繼天津商圈年貨大街後，一中商圈2月1日起，一連17天將封街舉辦「星2019一中金豬花漾市集」；2月1日開幕當天，將於一中商圈水利大樓前廣場限量發送888個金豬獻吉紅包。活動期間消費滿百還有機會把5萬現金券、55吋液晶電視等大獎，商圈管委會粗估17天可創造千萬營業額及300萬人潮。

二分局也規畫2月1日至17日每日11時至23時，一中商圈，東北起育才北路、西南至太平路、東南至尊賢街，將禁止車輛進入；並於1月31日17時起，進行封路管制及車輛疏散。

(中國時報)