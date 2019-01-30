斗六棒球場委外經營 縣府年省1000萬
2003年間為全國運動會而興建的斗六棒球場，縣府每年管理費用高達900多萬元，歷經4次公告都無廠商願意經營，今年終於委外營運成功，縣長張麗善29日與運動家育樂公司董事長廖了以簽約，未來5年將由運動家營運管理。
占地9.5公頃的斗六棒球場，2003年起耗資8億元以國際標準棒球場興建，觀眾席可容納1萬5000人座位，是國內第14座棒球場。2005年全民運動會啟用迄今，曾有5場國際賽事在此舉行，中職一年約分配10場球賽。
斗六棒球場因無球團認養，14來雲林縣府自行營運，每年維護費、清潔費高達900萬元，但每年場租收入僅約100多萬元，頂多200萬元，每年赤字700至800萬元，縣府雖有意委外經營，但無廠商願意接手。
去年縣府爭取中央政府補助6000萬元進行球場內部設施整修，以吸引廠商進駐投資經營後，再依《促進民間參與公共建設法》公開甄選委託營運廠商，由運動家育樂有限公司投標獲得經營權。
張麗善與運動家董事長、前台中縣長廖了以29日簽約，營運年期5年。廖了以表示，曾帶領運動家成棒隊到斗六比賽拿到第一個總冠軍，對於斗棒有相當深厚的感情，未來會強化硬體設備及落實運動人才培育，發揮斗棒的最高效益。
張麗善則表示，簽約後縣府可撙節基本維護管理費用約1000萬元及獲每年45萬元的權利金，期待運動家進駐後，提供縣民多樣運動空間及賽事觀賞體驗，同時活化棒球場周邊設施，最好藉由棒球比賽向全國鄉親推廣雲林縣的優質農特產。
(中國時報)
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