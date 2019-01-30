蘇揆視察燈會 加碼3千萬經費
2019台灣燈會舉辦在即，行政院長蘇貞昌29日特與交通部長林佳龍南下大鵬灣主燈廣場區視察籌辦情形，當中交通問題他最為重視，強調「公投的錯誤不可再犯」，要打通瓶頸點、懂得管理與動線分流，而不是接駁車多就好，同時也承諾將追加3000萬經費，全力支持地方辦好燈會。
「瓶頸點要打通！」蘇貞昌指出，大鵬灣受口袋地形限制，在交通的管理及分流上一定要做好，尤其是接駁動線，不是接駁車輛愈多愈好，太多的接駁車也是道路上的負擔，一切規畫一定要到位，不可以像公投那樣投個票要排2、3個小時。
為此，屏縣府交通旅遊處長黃國維坦言，屆時南州交流道將是交通瓶頸障礙區，尤其遇上228連假時，南下恆春的車流都會聚集在此，而從外圍進到台17線的車潮也不可小覷，因此還是建議遊客搭乘大眾運輸來賞燈，減少塞車的可能性。
黃國維說，屆時將執行交通管制，若遊客堅持開車前來，便建議停遠一點，如此一來就不會塞在裡面，離開時較為方便。至於管理、分流等所需的人力問題，他說，縣府將廣招義交、志工及工讀生，但同時也會做好指示標誌，好讓遊客可以自行到達燈區，以節省人力達到最好的管理效果。
針對視察結果，蘇貞昌說，他將請交通部協調台鐵加開班次疏解人潮，並就改善交通瓶頸所需經費、施工人力、機具、技術等，全力給予協助，同時也將請警政署支援沿線交通管理，彌補屏東警力不足問題。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。