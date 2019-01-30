好溫馨 清寒學生與認助人相見歡

2019年01月30日 04:11 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

歲末年終，台北市教育局認助清寒學生基金會安排認助人、受助學生相見歡，不僅是趁著過年前彼此問候，認助人林美娟更現場包了6000元給自己資助的孩子，盼讓受助家庭可以過個好年！

50歲的林孟宏是單親爸爸，妻子2015年過世後，他就靠著凌晨送羊奶、白天送便當，不定期發傳單與接清潔工作，來撫養女兒「小瑜」，不過，因為都是打零工性質，1個月的收入扣掉房租，父女倆生活費不到1萬元。

由於林家父女屬於「近貧」家庭，沒辦法申請政府補助，直到小瑜就讀國中時，學校老師告知可以向北市認助清寒學生基金會申請助學金，有一筆額外的錢用於學費、通學的交通費上，讓父女倆的生活寬裕不少，且小瑜也更能專注於學業。

目前就讀高一的小瑜說，為了不讓爸爸多付錢，她一直以來都沒補習，靠著在學校認真上課、讀書，未來希望如願考入軍校。

今年農曆春節前，資助小瑜讀書的認助人林美娟，也在基金會安排下，與小瑜相見歡，並當場送上6000元紅包，希望小瑜和爸爸能過個好年，小瑜也對林美娟獻上擁抱，場面溫馨。

認助清寒學生基金會董事長曾燦金表示，透過認助人、受助人相見歡，能更實際了解受助家庭的狀況，或是當面給予鼓勵；今年春節前，基金會也拜訪認助人之一的功文文教機構表達謝意，功文文教機構每年3節個認助10萬元，幫助弱勢學生度過佳節，從2004年至今，金額已達390萬元。

(中國時報)