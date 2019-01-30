360度環繞投影光雕 搖擺北門
古城門新風貌！近兩年在舊城區引領風騷的北門，今年台北燈節將展現不同風格，國內光雕藝術家陳怡潔帶領專業影像團隊，首度以360度環繞方式投影雕塑北門，並搭配爵士風格的搖擺音樂、Swing Dance的舞蹈表演，邀請民眾揪團共襄盛舉，一起搖擺狂歡！
12行政區 搶辦2020燈節
由於台北燈節移師西區回響熱烈，北市府首創讓各行政區採個別或聯合提案方式，決定「2020台北燈節」舉辦地點，北市觀傳局表示，目前12個行政區皆有提案，後續將交由委員會討論，主要考量點包括基礎設施、是否結合周邊商圈、交通便利性、腹地大小等，結果預計於2月24日燈節閉幕當天宣布。
歌舞演出 大玩爵士風格
今年台北燈節2月16日登場，除了有模樣討喜的主角「豬寶」及4大燈區外，今年也賦予北門新風貌，首度以四面環繞方式投影，搭配音樂舞蹈，呈現「搖擺北門」新風格，2月16、17日還有黃子佼與新生代爵士女聲9m88演出，邀請民眾同享華麗的聲光饗宴。
北市觀傳局長劉奕霆指出，北門光雕首次以四面投影方式呈現，代表圍繞在北門的古建築群，北門廣場作為台北西區的新門戶，已成為當地觀光與文化兩大動脈的新核心。
光雕藝術家陳怡潔表示，今年「搖擺北門」的展演概念，希望讓民眾與北門近距離互動，平日也有隱藏版的表演，屆時歡迎現場民眾加入演出，與Swing Dance一起同歡！
台北燈節北門光雕展演時間，自2月16日至24日，平日晚間7點至9點半、假日晚間7點至10點半，每30分鐘展演1次，每次演出7分鐘，平日最後一場晚間9點23分、假日最後一場10點23分，假日日期為2月16日、17日、19日、23日、24日，主辦單位保留調整展演時間權利。
(中國時報)
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