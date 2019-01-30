侯與院生相見歡 允協助重建
成立逾60年的基督教芥菜種會附設愛心育幼院，因新莊原址計畫重建，前年底暫遷到樹林，新北市長侯友宜29日前往探視表示，過去擔任副市長期間曾多次到育幼院與院生打籃球，但搬遷到樹林後卻沒機會來，相當遺憾，將全力協助育幼園舊址重建，打造更完善的育幼環境。
遺憾遷址後久未造訪
活動現場，樹林區長林耀長以及市議員廖宜琨、洪佳君、蘇泓欽等人都到場關心，育幼院孩子帶來精采的合唱以及舞蹈表演，並獻上親手製作的祝福卡片，侯友宜則致贈紅包、水果等禮物，並與院生一同揮毫寫春聯，鼓勵院生勇敢接受挑戰，追尋夢想。
育幼院院長蘇鈺惠表示，育幼院原址在新莊區中正路，因建物老舊，遭蟲蟻侵蝕嚴重，前年年底暫遷到樹林區三興路，目前院內共有28名院童，主要照顧家庭失能、親人無力撫養、遭遺棄或是受虐兒，除了有專業輔導老師照顧孩子生活起居，也安排課業輔導、心理輔導等課程，幫助孩子日後順利回歸家庭生活。
鼓勵院生 挑戰追夢
蘇鈺惠指出，新莊原址雖有意重建，卻因向中央衛福部申請核可時卡關，導致原定去年就要動工的重建工程，拖延至今仍無下文，盼透過市長以及民代幫忙，加速原址的重建，提供孩子們更寬敞、更舒適的生活空間。
侯友宜說，新北市還有很多需要關心的孩子，政府永遠做得不夠多也不夠好，雖然自己從副市長變成市長，但侯友宜一樣是侯友宜，過去經常到新莊的舊院區探視孩子，還曾一起打過「友誼籃球賽」，如今搬遷了1年多，卻一直沒有機會來，相當抱歉，將儘速指示各單位協助院方規劃，讓需要關懷的孩子都能獲得妥善照顧。
(中國時報)
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