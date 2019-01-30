受助戶感恩 捐百條香腸加菜
中國時報
巫靜婷／苗栗報導
受人點滴，湧泉以報，苗栗縣頭屋發展協會寒冬送暖邁入第7年，每逢過年皆會集結民眾愛心，送給鄉內清寒家庭百份年菜，曾是受助戶的香腸業者劉晏茹揮別從前的苦日子，感恩之餘回饋鄉里，首次加入寒冬送暖行列捐出百條香腸，幫弱勢族群加菜。
清寒家庭 獲贈年菜
寒冬送暖活動由民眾自發性到指定超商認購年菜後，由各村長、協會志工及轄區頭屋分駐所協助分送至鄉內清寒家庭，受贈名單皆經嚴格審核，確定經濟狀況有受助需求才會發送，每年約有200戶受惠。
在頭屋開業3年多的阿茹香腸，每逢中秋、過年皆會送出上百條香腸送暖，老闆娘劉晏茹說起經濟困頓時嘗盡苦日子的辛酸，好在當時受到社會大眾的幫助，闔家團聚的節慶才有過年的味道，而大夥兒圍著那份受贈的年菜就成為寒冬中最溫暖的回憶。
走過坎坷 湧泉相報
劉晏茹感慨說，以前兩夫妻打拚的日子實在不好過，記得那年最大的孩子出生不久，打理完小孩的奶粉錢、尿布錢，發現家裡只剩200元可以過年，還和老公互包100元紅包，就用這微薄的零用錢過節，走過坎坷的日子，更心疼有相同際遇的人。
她表示，由於過去家中經濟欠佳，小孩讀國小的時候營養午餐費多半倚靠外界捐助，取之於社會當湧泉相報，3個孩子長大後目前經濟獨立，夫妻倆在屠宰場工作，業餘做起香腸生意，生活還算過得去，透過捐贈香腸回饋鄉里，期望憑自身經歷給更多清寒家庭希望及力量。
(中國時報)
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