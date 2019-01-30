葫蘆墩圳掀蓋 景色不如預期

2019年01月30日 04:11 中國時報 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

隱身地底長達40年的豐原葫蘆墩圳甫於去年底掀蓋，重見天日僅3個月，卻出現圳中水量明顯減少，導致許多石頭裸露在外，水中布滿厚厚一層青苔；水利局長范世億表示，將審慎評估後續河川掀蓋工程是否繼續。

評估掀蓋工程是否繼續

台中市長盧秀燕持續「接地氣」，第二場「行動市政會議」29日在豐原舉行！她強調，將完整發展豐原各項建設與生活，尤其豐原國民運動中心，更是任內優先要做的建設。

豐榮里長林金玉在會中說，豐原葫蘆墩圳花費近3億元整治，去年底才掀蓋，重見天日僅3個月，圳中水量少、水位不足，一顆顆石頭裸露在外，水中布滿一層厚厚青苔，擔心到夏天會孳生病媒蚊；整治後觀光人潮不如預期。

水利局表示，葫蘆墩圳開蓋段屬農田水利會東汴灌溉渠道，適逢枯水期水利會自去年12月份起進行農田調配水源輪灌機制；該局於停水階段利用雨水回收儲留水，啟動補充渠道基流量；將審慎評估後續掀蓋工程是否繼續？

市議員陳本添期望市府儘速規畫興建豐原國民運動中心；盧秀燕指出，豐原國民運動中心是任內優先建設，「一定會蓋、預算一定會編！」

市長指運動中心一定蓋

運動局表示，中心總面積約5838平方米，編列4億100萬元，規畫坐落於豐富專案體育場用地；目前為花博停車場，預計4月底展期結束後，將進行地上物排除及盤點。

盧秀燕針對老人健保政見說，108年度台中市府預算中，並未編列有關恢復老人健保補助預算，目前正努力籌錢中；希望提早實施恢復老人健保補助，讓大家醫療安心、長照安心。

(中國時報)