永康車站優化 轉乘零距離

2019年01月30日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

永康區是台南人口最多的行政區，永康火車站也是地方門戶，但過去站前廣場狹窄、轉乘公車需步行到200公尺外，對外交通聯結不便，台南市政府斥資2000多萬完成永康站轉乘優化，台南市長黃偉哲主持啟用典禮幽默謙稱，這都歸功賴前市長任內規畫，「這不是我的政績！」

黃偉哲歸功前市長

「以前永康車站讓人想快閃，現在成為一個很舒適的所在。」黃偉哲說，此次優化工程斥資近2300萬元，賦予永康火車站這座老建築新風貌。永康火車站從他當立委時期到現在，交通動線做了很大改變，轉乘站優化工程就是希望將永康車站周邊交通整頓好，讓民眾願意親近、利用；更重要的是，站前生活機建立起來，提供更好的公共交通運輸搭乘服務。

台南市鐵路地下化正在進行中，未來也將延伸到永康，黃偉哲說，鑑於永康火車站的鐵路地下化還需要一段時間，在此之前，永康火車站還是扮演非常重要的轉運的功能，因此也責成市府相關局處及區公所全力完善永康區交通運輸服務。

交通局長林炎成指出，永康車站是通勤、通學大站，每日旅客量約6、7000人次，目前計有3條公車路線、每日71班次行經，需求量大；然而，永康站廣場因空間不夠寬敞，以往公車無法駛入，只能停在300公尺外的八德街口，相當不便。

站前景觀煥然一新

此次協調台鐵局用地新闢公車專用迴車道，讓公車直接停到車站前，同時也一併整體規畫行人空間、風雨走廊、公車、計程車、小客車候車亭，並重塑站前景觀，永康車站成功優化後，交通轉運零距離。

交通局從2014年起，全面盤點火車站前興建轉運設施，迄今已陸續做了9座轉運站，完成包括後壁、新營、林鳳營、新市、隆田及永康等6處火車站優化。

(中國時報)