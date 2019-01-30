促銷農產 台農發盼攜手農民

2019年01月30日 04:11 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

台農發公司董事長陳郁然29日拜訪台東縣長饒慶鈴，饒慶鈴原則上同意，由該公司與有意願的農民契作，給予技術提高鳳梨釋迦品質，以台東品牌開拓更多國家的銷售平台。農業處長許瑞貴表示，在現有的基礎上，將積極整合地方意見，詢問各產銷班的契作意願。

提升品質 開拓國際市場

一度引發「與民爭利」爭議的台農發公司董事長陳郁然，昨天拜訪台東縣長饒慶鈴時表示，懷抱初衷想要協助農民善用土地及環境，種植出更好的鳳梨釋迦，卻遭曲解，他認為，選舉歸選舉、經濟歸經濟。

他說，4年前回台灣，發現台東特有的氣候、地形，創造鳳梨釋迦的獨特性，可說是世界珍寶，還有許多外銷空間，應該提升更高品質來開拓更多的國際市場，尤其是鄰近的日本，更應該克服出口的問題，好好經營。

精緻行銷 縣府樂見其成

饒慶鈴指出，該公司如果願意與農民合作，發展精緻行銷，縣府不只樂見其成，也會由農業處全力協助相關。

她說，釋迦是台東的品牌，政府與廠商有責任，協助農民做好更完善的田間管理、分級裝箱、顧好釋迦品質，並做好品牌的包裝及設計，交由專業公司站在農民立場來行銷。

農業處長許瑞貴也承諾，只要該公司誠意十足，一定做好公司與農民之間的溝通橋梁，讓台東釋迦揚名國際。

(中國時報)