七堵煙火嘉年華 璀燦基隆夜空
中國時報
游昊予／基隆報導
「2019基隆七堵煙火嘉年華」將於2月16日盛大登場，今年煙火施放地點設於俊德吊橋上游水防道路，活動場地則位於崇孝街公車停車場，屆時除了美食嘉年華會外，還會邀請歌手李千那、蔡佳麟現場演唱，並舉辦摸彩活動，當日幸運兒還能抱回42吋電視大獎。
今年的煙火嘉年華活動將於2月16日下午3時展開，崇孝街兩側及公車停車場將舉辦園遊會，並於下午4時30分免費發放800份DIY燈籠，至於民眾最期待的摸彩活動，則從下午5時30分開始，民眾只要用2張1至2月的發票，就能夠兌換摸彩券一張，有機會抱走42吋電視、腳踏車等多項大獎。
此外，「千面歌優」李千那、「本土一哥」蔡佳麟當天也會現身演唱，七堵地區的社團也將以精采表演力挺。
高空煙火秀安排在晚上9時30分開始施放，民眾可以在會場觀賞區或在七賢橋上欣賞美麗的「煙火秀」。
當日崇孝街、永富路、自治北街將於下午4時至晚上11時進行管制，七賢橋上游的煙火區，在施放前後也會有交通管制。
(中國時報)
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