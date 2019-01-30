2020提名 朱強調勝選最重要

2019年01月30日 04:11 中國時報 吳岳修 ／新北報導 ／新北報導

前新北市長朱立倫29日陪同國民黨三重立委參選人鄭世維打保齡球造勢，外界聚焦他與國民黨主席吳敦義的2020總統提名角力戰，朱立倫強調，「提名只是過程，最重要是勝選」，不樂見因提名造成對立，不管國民黨推誰出馬，吳敦義主席都會帶領國民黨努力。

台北跟台中立委補選落幕，緊接3月輪到三重、台南補選，朱立倫昨返新北市老地盤陪同鄭世維造勢，他推薦鄭世維與韓國瑜都是「優秀的賣菜郎」；鄭世維也說，韓市長曾親口對他說過「賣菜郎一定挺賣菜郎」，屆時將會在黨部安排下北上為他輔選。

民進黨4月中將宣布2020總統人選，國民黨主席吳敦義將臉書封面照片換成「2020為台灣加油」，29日更席開40桌宴請台商，外界解讀在跟朱立倫互別苗頭。朱強調，提名只是過程，不是目的，最重要是勝選。

朱立倫也說，黨內有人問他是否需要找黨內先進聚會都被他婉拒，因為他不樂見提名過程中造成任何不愉快、對立或競爭，現階段他只想跟基層黨員及民眾站一起；朱同時四兩撥千金表示，吳主席領導國民黨，不管到時候總統人選提名誰，都會帶領國民黨為台灣努力。

媒體追問「朱韓配」可能性，朱立倫笑答，很多人對韓市長有想法，但韓市長目前最重要的工作就是把高雄市政做好，讓市民有感，才是民眾最期待的事。

朱立倫也嚴詞強調，民進黨要勇於面對兩岸關係，他曾向習近平總書記表示「兩岸要求同尊異，不能只有求同存異」，兩岸應在相互尊重前提下交流，尊重中華民國的存在，堅持民主自由的立場，這才是多數民眾的心聲。

(中國時報)