企業最愛 中原再奪私大榜首

2019年01月30日 04:11 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

中原大學28日榮獲1111人力銀行公布為「2019企業最愛大學」私立大學第一名，校長張光正表示，中原大學長期推動全人教育，培養品格與專業知識兼具的知識分子，因此讓學生獲得企業雇主青睞，連續3年蟬聯企業最愛私校第一名。

中原大學日前以99.37％的大學部註冊率勇奪全國公私立綜合大學第一名，又榮獲1111人力銀行公布為「2019企業最愛大學」私立大學第一名，繼2017、2018年後第3度蟬聯，辦學績效獲得企業與社會各界肯定。

張光正表示，中原大學率全國之先設立產業學院，並與鼎新電腦、日月光半導體、富邦金控、葡萄王生技等98家知名企業或公協會，簽署77個就業學程，縮減學用落差，學校也提供台灣微軟、葡萄王生技、李奧貝納與各大科技公司等國內外企業的實習機會，2018年獲教育部青年發展署頒發「績優職輔學校金等獎」。

張光正強調，中原大學致力培育「品格、專業、創意與世界觀」的新世代人才，例如企管系、商設系師生在前空軍桃園基地周邊進行黑貓中隊的歷史文化保存，設計學院、環工系及應華系學投入桃園市竹霄金城社區再造等，品格教育塑造的特質，是中原能在全國百餘所大學中脫穎而出的主因。

(中國時報)