婦人頭痛欲裂 竟是青光眼惹禍
台中80歲李姓婦人身體康健，幾個月前卻感覺頭痛欲裂，到多家醫院、不同科別就診卻始終找不出原因？使得她連出門都不願意，日前到醫院眼科檢查，赫然發現竟是「慢性隅角閉鎖性青光眼」引發頭痛，且李婦有合併白內障情況；經接受雷射、配合藥水治療，終於又能到處趴趴走。
亞洲大學附屬醫院眼科部主治醫師蘇振文表示，青光眼可分為隅角閉鎖性、隅角開放性與先天性，亞洲人常罹患隅角閉鎖性青光眼，會導致房水滯留在眼內、以至於眼壓上升壓迫視神經；又若年長者又有白內障將使得眼壓增高、勢力更惡化，若不積極治療，恐有失明危險。
蘇振文表示，治療隅角閉鎖性青光眼通常先採取藥物及雷射，但當眼壓無法獲得有效控制時，就會考慮進行青光眼小樑切除或白內障手術，且因急性或慢性隅角閉鎖性青光眼通常會出現頭痛、噁心、血壓飆升、視力突然模糊等症狀，與其他疾病相似；導致患者常周旋在多個專科間、無法找出原因。
慶幸的是，李婦出現頭痛症狀後，她的家人即積極尋求醫師協助，順利發現是眼睛引發頭痛，並於第一時間處理青光眼、再透過手術治療白內障。蘇振文強調，青光眼會對視神經造成不可逆的損害，民眾應避免在暗室看書、看手機，且避免眼壓突然上升。
(中國時報)
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