中石化國賠 1.5億賠償金發放
中石化國賠案經最高法院判決確定後，對有存摺且資料完備的111名原告，中石化已於25日發放賠償金入帳；無存摺的11名原告，29日也以支票方式發放，總計122名原告領取賠償金額高達1億5846萬5860元。至於因繼承問題有爭議的原告，台南市政府希望能在4月18日前發放。
中石化安順廠戴奧辛汙染國賠案，最高法院於去年11月28日判決中石化應賠償400多人合計1.8億元確定後，台南市府於18日邀集顯宮、鹿耳及四草等3里里長及中石化代表召開協調會，達成農曆過年前先發放賠償金給資料完備的122名原告之共識。
隨後，經市府、里長將原告請領賠償金資料送交中石化，中石化也召開董事會確認通過賠償金，25日即將有存摺且資料完備的111名原告賠償金匯款入帳。
至於沒有存摺但無繼承爭議的11名原告，也於29日中石化安順廠土壤汙染整治計畫推動小組第51次現場查核會議開始之前，在環保局長林淵淙的見證下，由中石化董事長特助林青將支票轉交給里長代發。總計已發放122人，發放金額1億5846萬5860元。
林淵淙表示，未來除將協助中石化繼續發放繼承部分的賠償金，希望能在4月18日前完成發放作業外，該局還將持續嚴格監督整治工作，避免二次汙染，盡速還給當地居民乾淨的家園。
(中國時報)
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