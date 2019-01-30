台東、淡水、澎湖水族特展 一次看

2019年01月30日 04:11 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

位於台東縣成功鎮的「海洋夢想館」將於2月1日起舉辦「水試所觀賞生物研究成果特展」，包括水試所東部中心研發的小丑魚新品系、淡水中心培育的台灣原生瀕危魚種、澎湖中心推廣的觀賞蝦等，搭配色彩絢麗的水族缸造景，將海洋豐富的生態環境完美的呈現於水族箱中，是春節知性與感性之旅的好去處。

由水試所東部海生物研究中心委外經營的台東海洋夢想館，從2月1日到4月30日止，舉辦「水試所觀賞生物研究成果特展」，東部中心展出的是以人工雜交技術建立的小丑魚新品系及在珊瑚群礁中俗稱海洋中寶石的摩鹿加雀鯛、藍刻齒雀鯛及三帶圓雀鯛。

淡水繁養殖研究中心則推出台灣鬥魚等4種瀕危魚種，牠們曾是台灣鄉下田邊水圳常見的水原生水生物種，由於人為開發、環境變遷等因素，野外族群已不多見；而澎湖海洋生物研究中心則展示了油彩臘膜蝦、紅線鞭腕蝦及德班氏活額蝦等3種海水觀賞蝦。

另外，台灣沿岸海藻色彩和外觀豐富多樣，應用於水族缸造景，並搭配上色彩繽紛的海水觀賞魚蝦，將海洋豐富的生態環境完美的呈現於水族箱中，是春節踏青好去處。

活動期間將不定期更換由水試所培育的水生觀賞明星物種，希望藉此宣導以人工繁殖取代野外採集，減輕對海洋生態的破壞，也喚起社會大眾重視對自然環境保育的永續理念。

(中國時報)