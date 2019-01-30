打造友善花蓮 徐榛蔚和基層搏感情
花蓮縣各鄉鎮市基層建設座談會暨餐會，29日中午在花蓮市中華國小學生活動中心展開，上千位里鄰長、各產業、機關、社團代表擠爆會場，賓主共歡。花蓮縣長徐榛蔚闡述縣政理念，企盼打造「國際都會．友善花蓮！」
「城市因人而偉大，花蓮因為有您而偉大！」徐榛蔚指出，前縣長傅崐萁執政9年來連續拿下五星級榮耀，這是花蓮鄉親的貢獻，未來4年還有相當多的工作要做，推動縣政都需要在座大家與里鄰長的協助。
她表示，陽光電城將打造成青年創業基地及原住民文創平台，計畫與毗鄰的東大門國際觀光夜市、重慶市場、日出香榭大道鏈結，同時縣道193線海濱大道積極開闢完成後，屆時串連花蓮港、四八高地、七星潭，那麼「東部黃金好望角」便成形了。
徐榛蔚笑說，昨天上午到鳳林鎮發放三節生活物資，雨天突然轉晴，連老天爺都情義相挺花蓮，今年起地方建設會更多，包括「雙溪工程」～七腳川溪到花蓮溪的水岸風情，深信在老天爺庇佑與鄉親共同努力下，一定會圓滿完成。
另，縣府除了今年將增加鄰長1年2400元為民服務費外，徐榛蔚強調，縣府正積極建構花蓮成為「花園城市」，她希望家家戶戶動起來，綠美化生活空間，讓花蓮真、善、美集於一身，成為亞洲一流的花園城市！
(中國時報)
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