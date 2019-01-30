老兵重遊 軍眷探訪 東引發千元消費券

2019年01月30日 04:11 中國時報 葉書宏 ／連江報導 ／連江報導

連江縣東引鄉公所為推廣觀光，自2月1日起至10月31日止推出「老兵遊東引」及「君在前哨眷探」活動，只要在東引服役過的退伍軍人及正在東引服役的軍眷，到東引觀光，都可向東引鄉公所申請1000元的消費券。

東引鄉有「國之北疆」之稱，岩岸地形多陡峭、垂直岩面，歷經長期海水拍打侵蝕而形成獨特海蝕洞、一線天等壯觀地形，還有特有的紅花石蒜和換錦花是台灣見不到的原生種，該島亦是保育鳥類黑尾鷗的故鄉。

東引海上石林是最傲人的景觀，一整塊的閃長岩巍峨聳立，如同海中長城一般，而被垂直節理所切割的一根根簇立的石柱，宛如人工雕築的神殿，令人讚嘆。東引燈塔則為國家三級古蹟，歐風建築風格、造形典雅，被譽為全台灣最美的燈塔。

東引鄉公所表示，只要在東引服役過的退伍軍人，可提出相關退伍令影本或其它足以證明曾於東引服役的相關證明文件，就可到東引鄉公所，兌換1張500元住宿抵用券、5張100元的「購物消費券」。

另外，「君在前哨眷探」活動，則是針對正在服役於東引的國軍弟兄，其配偶與3等親以內血親，赴東引探親也享有一樣福利，每個人活動期間可領2次。

東引鄉公所表示，消費券限使用於餐飲、交通及特產品購買，但無法在連鎖超商門市使用，使用方式等同現金、不找零，須於有張貼活動的特約商店使用，遊客有相關問題可致電鄉公所詢問。

(中國時報)