年關近 帥警萌娃攜手護治安

2019年01月30日 04:11 中國時報 邱立雅／竹市報導

因應農曆春節將屆，重要節日安全維護工作已全面展開，新竹市政府警察局派出「大小警察」聯手宣導春安，帥警帶著萌娃一起守護民眾，文宣透過詼諧的文字表達，除了讓人會心一笑，也讓民眾更了解春節期間警方工作方向。

一掃嚴肅正經的春安宣導，市警局今年推出帥警萌娃聯手宣導春安，逗趣可愛的造型讓人眼睛一亮。宣傳圖片中可看到萌娃穿著小小制服，舉著警棍敲敲違規車窗，上頭還寫著「如果違停道歉就好，還需要警察嗎？」另一張宣傳圖則可看到大小警察站在交流道口，手持禁入標示，標語提示高乘載注意：「不要單槍匹馬找我們，如果要，就3個！」一目了然又貼近時事。

局長陳耀南表示，年關將近，治安維護不打烊，新竹市警方仍積極為民眾安全而努力，並將警、民力善加整合運用。在交通方面，採機動、彈性與即時交通疏導，並成立交通監控中心，全力維護春節期間新竹市交通順暢。為民服務部分，提供協助民眾舉家外出住居安全維護，另如需提領鉅額款項時，可向警方申請協助護送。

另外，市警局也同時推出「風城小警察體驗營」活動，邀請4到6歲的小朋友挑戰春節特別任務，由於今年是豬年，活動主題設計是由小朋友幫3隻小豬對抗大野狼，團結闖關戰野狼，報名須上市警局粉絲頁參加活動爭取報名機會，2月15日8時截止。

(中國時報)