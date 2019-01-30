埔里重塑在地特色 拚創生

2019年01月30日 04:11 中國時報 廖肇祥 ／南投報導 ／南投報導

國發會主任委員陳美伶29日至埔里鎮公所，與鎮長廖志城、暨南大學社會責任計畫團隊座談。地方反映，埔里地區面臨高齡化、少子化問題，希望以台灣之心、蝴蝶王國主軸，活絡地方。

陳美伶指出，地方能否成功創生關鍵在於「人」，產官學都應當培力蹲點、返鄉的青年，讓他們成為點火的種子。

陳美伶應廖志城、立委蔡培慧邀約到埔里鎮，聽取暨大副校長江大樹等人「埔里地方創生戰略計畫」簡報；內容提及埔里鎮高齡人口比例達16.69％、觀光來客人次衰退、產業衰退，資訊科技基礎建置落後都會區一大截等，使埔里鎮城鎮發展定位不明。

埔里鎮公所根據豐富生態、造紙工藝、釀酒、在地慶典等特性，重塑在地觀光特色的創生計畫；擬定地域創生，盼能在2020年讓人口數維持8萬人以上、增加200名青年留鄉、返鄉或創業，創造每年破200萬觀光人次帶動超過70億元年產值。

陳美伶表示，地方創生不僅是由上到下的政策，也是由下到上的引導；鼓勵埔里加速盤點地方資源、特色，擬定專屬的地方創生模式。廖志城說，將與中央及地方社群共同努力，讓年輕人口願意回鄉並安心居住。

(中國時報)