埔里重塑在地特色 拚創生
國發會主任委員陳美伶29日至埔里鎮公所，與鎮長廖志城、暨南大學社會責任計畫團隊座談。地方反映，埔里地區面臨高齡化、少子化問題，希望以台灣之心、蝴蝶王國主軸，活絡地方。
陳美伶指出，地方能否成功創生關鍵在於「人」，產官學都應當培力蹲點、返鄉的青年，讓他們成為點火的種子。
陳美伶應廖志城、立委蔡培慧邀約到埔里鎮，聽取暨大副校長江大樹等人「埔里地方創生戰略計畫」簡報；內容提及埔里鎮高齡人口比例達16.69％、觀光來客人次衰退、產業衰退，資訊科技基礎建置落後都會區一大截等，使埔里鎮城鎮發展定位不明。
埔里鎮公所根據豐富生態、造紙工藝、釀酒、在地慶典等特性，重塑在地觀光特色的創生計畫；擬定地域創生，盼能在2020年讓人口數維持8萬人以上、增加200名青年留鄉、返鄉或創業，創造每年破200萬觀光人次帶動超過70億元年產值。
陳美伶表示，地方創生不僅是由上到下的政策，也是由下到上的引導；鼓勵埔里加速盤點地方資源、特色，擬定專屬的地方創生模式。廖志城說，將與中央及地方社群共同努力，讓年輕人口願意回鄉並安心居住。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。