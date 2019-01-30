30多歲罕病男 每天像在溺水

2019年01月30日 04:11 中國時報 楊漢聲 ／台東報導 ／台東報導

能想像連呼吸都困難的過日子嗎？台東市民吳永勝罹患罕病「肺泡蛋白性沉著症」，無法工作，和相依為命的老母淪為低收入戶。沒錢「洗肺」治療，甚至連製氧呼吸機都租不起，每天過著溺水般的日子，不知誰能拉一把。

「講沒幾句話，就喘起氣來；我現在的人生，沒有選擇。」才30多歲的吳永勝，虛弱憔悴又滄桑，嗅不到年輕人活力和氣息。

原本擔任聯結車駕駛的他，與60多歲的媽媽過著平實生活，1年多前的某天，吳永勝突然高燒不退，輾轉就醫無效；直到住院檢查出罹患了沒藥醫的罕見疾病「肺泡蛋白性沉著症」，讓他從此墜入人生深淵。

吳永勝表示，全台能「洗肺」的醫院只有台北及高雄，由於是罕見疾病，1次費用高達5萬至6萬元。醫師囑咐每3個月要回診一次，但他已經1年沒回診了，每晚不知能否見到明天的太陽。

吳永勝母子，靠著低收和老人津貼每月總計6000元度日；但扣除3000元房租，僅剩3000元，「根本不敢到醫院治療」，受不了再送醫急診，獲喘一口氣。

(中國時報)