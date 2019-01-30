力推三環六線 讓城市展現新貌

2019年01月30日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

捷運都更、三環六線是侯友宜重要政見，捷運局角色吃重，捷運局長李政安指出，清朝劉銘傳透過鐵道開發，促進台灣各地繁榮，捷運開發也是做相同的事，將全力推動侯市長三環六線政見，帶動新北發展更好。

「出社會第一天就是捷運人。」李政安基層出身，從台北捷運局科員、工務所主任、土木科長、聯開處長，負責包括南港線善導寺站、南港展覽館站、新蘆線三和國中等站，也曾負責台中捷運推動，2015年被挖角新北擔任捷運處長，見證台灣捷運發展。

李政安說，上任首要工作就是優化淡海輕軌綠山線系統，並在今年讓藍海線完工、明年通車，台北捷運開發環狀線一期最快今年6到9月通車，新北也會全力協助克服。

接下來安坑輕軌用地取得、萬大中和樹林線二期聯開基地等，目前持續與民眾溝通，現在新北市府擬將調捷運場站周遭容積獎勵，提高地主開發意願。

李政安說，劉銘傳因軌道建設，帶動台灣發展，捷運建設就像是劉當年的工作，透過新北市內的縱貫線、橫貫線，加上都更等手段，帶動城市展現全新面貌。

民眾最關心汐止民生線，李政安表示，目前北市已將第二期環境影響說明書送出，目前與北市溝通後，希望環保署審查第二期環境說明與交通部審查綜合規劃同步進行，至少能縮短15個月時間。

李政安也說，新北捷運建設強調「安全、便捷、經濟、創新」，透過統包方式，困難點持續溝通，其餘部分同步進行，不讓一小部分用地取得，阻礙整體捷運設計與施工進行，才能盡快打造新北完整軌道路網，帶動地方繁榮。

(中國時報)