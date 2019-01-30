赴美學動畫 龍華學子開眼界
龜山區龍華科技大學去年2度邀請皮克斯動畫導演Michal Makarewicz來台授課並簽訂產學合作，黃芊雯、張廷睿更赴美加州動畫製作公司研習。2人表示，在美國把握機會和不同國籍朋友交流，也了解先進動畫技術，獲益良多。
龍華科大數位內容多媒體技術研發中心執行長周明韻表示，今年選出遊戲系黃芊雯、PBL影視專班張廷睿，到美國加州動畫製作公司進行5天的動畫製作課程。Michal Makarewicz教導學生包含動畫工作流程、角色動畫動作、眼神交流、臉部表情、曲線應用、角色對話、精緻化及複雜的肢體表達。
黃芊雯表示，此次美國行，不僅是動畫技術的交流，更是拓展視野的機會。她說，出國後認識來自世界各地的人們，交流時也分享彼此對動畫的看法，感謝學校提供機會，讓她看見世界。
張廷睿則說，此次獲得老師、同學們分享的經驗，都是自己未來在動畫路上的養分，也希望學校多舉辦類似的交流，讓大家接觸多元思想、文化。
龍華科大校長葛自祥指出，目前全世界遊戲設計、動畫製作人才需求火熱，學校有完整師資、設備，讓學生學習iOS遊戲程式設計、3D動畫製作能力，盼持續培育相關人才，推動海外實習。
(中國時報)
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