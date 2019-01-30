餐飲經營融入桌遊 玩中學
翻轉教學、創意發想，「連鎖餐飲經營技巧」也能融入桌遊！靜宜大學觀光系「吳所不在」團隊研發「布蘭琪小館」桌遊；透過校內外共24支隊伍競賽，在激烈競爭及角色扮演情境中，融會貫通專業經營知識，未來將成為大專院校相關課程輔助教材及學生交流平台。
靜宜美食大聯盟召集人吳政和說，該校師生團隊研發「布蘭琪小館」桌遊，融入連鎖經營理論、餐廳經營管理職掌分工，及營運績效管理等策略；簡化專業理論知識，並鏈結業界實務，讓學生「玩中學、學中玩」！
觀光系碩班二年級許晴雯說，她之前並沒舉辦桌遊競賽經驗，憑著團隊成員集思廣益慢慢摸索成長進步！參賽者透過桌遊體驗瞭解企業經營，訓練策略性思考，在快樂中學習成長；未來若舉辦相關活動，必能更得心應手。
海洋大學電機系陳宇鋒說，透過桌遊學習餐飲連鎖經營很特別，遊戲中潛移默化學習，能增進學習動機及信心。
(中國時報)
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