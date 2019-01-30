玉井北極殿 三分之二拆掉重建

2019年01月30日 04:11 中國時報 劉秀芬 ／台南報導 ／台南報導

近日到台南市玉井區遊玩或是到北極殿進香的外地民眾，發現老街上的北極殿搭起鐵皮屋頂，前、中殿拆個精光，北極殿管委會總幹事江承宗表示，由於前殿漏水嚴重、梁柱被白蟻侵蝕，去年底開始整修，工程開始後發現損害比預期嚴重，只好擴大整建範圍。

位於玉井老街區的北極殿，主祀玄天上帝，為當地信仰中心，由於年代久遠，殿內百年歷史梁柱被白蟻侵蝕，3年前0206地震時前殿屋頂被壓壞，整修後歷經多次風災，漏水問題日益嚴重，影響結構安全，因此斥資4500萬元進行整建。

管委會總幹事江承宗表示，該廟初創於明永曆期間，已有300多年歷史，從廟裡碑文記載，清嘉慶9年、同治13年，以及1966年與1984年曾4度小翻修，這次幾乎有3分之2拆掉重建，前、中殿拆到只剩2面牆，很擔心改建經費要追加。

北極殿建造時，牆壁以糯米當黏劑，相當穩固，歷經地震都未損害，是一大特色；廟裡古物還有大陸進口開基令牌、重建石碑、石鼓與多方獻匾，知名的潘麗水壁畫與門神、廖慶章樑柱畫作、陳三火剪黏及石雕。

廟方表示，6扇潘麗水繪製門神已委由其兒子潘岳雄協助修復，2處潘麗水壁堵彩繪先用遮蔽物包覆；其他古物例如鎮殿之寶之一的鰲木雕雀替，拆下後發現蛀蝕嚴重，原本打算清洗後重新安裝的計畫也作罷。

江承宗表示，日後擬將香客大樓改建為文物資料館，展示拆下後狀況較良好的古物。承包的中國寺廟工程公司設計師黃英郎也說，整建後所有雕刻彩繪建築將維持與原來北極殿一模一樣的風貌，而且更堅固安全。

(中國時報)