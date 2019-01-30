玉井北極殿 三分之二拆掉重建
近日到台南市玉井區遊玩或是到北極殿進香的外地民眾，發現老街上的北極殿搭起鐵皮屋頂，前、中殿拆個精光，北極殿管委會總幹事江承宗表示，由於前殿漏水嚴重、梁柱被白蟻侵蝕，去年底開始整修，工程開始後發現損害比預期嚴重，只好擴大整建範圍。
位於玉井老街區的北極殿，主祀玄天上帝，為當地信仰中心，由於年代久遠，殿內百年歷史梁柱被白蟻侵蝕，3年前0206地震時前殿屋頂被壓壞，整修後歷經多次風災，漏水問題日益嚴重，影響結構安全，因此斥資4500萬元進行整建。
管委會總幹事江承宗表示，該廟初創於明永曆期間，已有300多年歷史，從廟裡碑文記載，清嘉慶9年、同治13年，以及1966年與1984年曾4度小翻修，這次幾乎有3分之2拆掉重建，前、中殿拆到只剩2面牆，很擔心改建經費要追加。
北極殿建造時，牆壁以糯米當黏劑，相當穩固，歷經地震都未損害，是一大特色；廟裡古物還有大陸進口開基令牌、重建石碑、石鼓與多方獻匾，知名的潘麗水壁畫與門神、廖慶章樑柱畫作、陳三火剪黏及石雕。
廟方表示，6扇潘麗水繪製門神已委由其兒子潘岳雄協助修復，2處潘麗水壁堵彩繪先用遮蔽物包覆；其他古物例如鎮殿之寶之一的鰲木雕雀替，拆下後發現蛀蝕嚴重，原本打算清洗後重新安裝的計畫也作罷。
江承宗表示，日後擬將香客大樓改建為文物資料館，展示拆下後狀況較良好的古物。承包的中國寺廟工程公司設計師黃英郎也說，整建後所有雕刻彩繪建築將維持與原來北極殿一模一樣的風貌，而且更堅固安全。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。