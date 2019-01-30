府外機關涉職場性騷 韓國瑜震怒

2019年01月30日 04:11 中國時報 柯宗緯 、 劉宥廷 、 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市府外「基層機關」驚爆職場性騷案，受害者至少3人。據悉受害者遭言語及肢體性騷擾隱忍多年，在主管淫威下不敢吭聲，直到新市長韓國瑜上任後，該單位所屬機關首長在里長請託下，深入了解此案，才爆出這起事件，韓獲悉為之震怒，痛批「連當市民都沒資格」，要求有關單位嚴厲徹查到底。

韓國瑜爆料，有「科長級」官員牽扯到性騷擾將從嚴處分，要求政風處調查，雖然「99％興利，1％除弊」，但如果認為統統不管除弊事情，那就大錯特錯，絕對不能容忍惡行劣跡。

該單位指出，2017年12月接獲同仁反映，男主管手從女姓同仁背部1秒滑過，但男方否認性騷擾，該事件就暫時落幕。未料該男主管又在公務群組轉貼黃色笑話及清涼照片，最後被記申誡。

(中國時報)