健康豬結合優質米 守護滷肉飯

2019年01月30日 04:11 中國時報 范振和 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮肉品運銷合作社與龍鳳甲良質稻米運銷合作社，29日共同辦理「從農場到餐桌．安全新概念農產」行銷記者會，2個合作社執行長龔文俊掛保證，花蓮網室健康豬肉結合哇好米，是非洲豬瘟的絕緣體，滷肉飯在花蓮絕對不會消失！

花蓮縣「哇好米團隊」視「花蓮農民尊榮及利潤共享」為社會的責任，選定榮獲全國十大優良產銷班的優良米種，從標準化田間作業、生產履歷紀錄到米食驗證，從生產到銷售端嚴格控管，設法提升優質米競爭力。

龔文俊指出，龍鳳甲合作社與農委會花蓮區農業改良場技轉、培育，選擇適地適植的優質品種、以契作保價收購方式與農民共同生產稻米，才能提升農民所得，共創三贏局面。這也就是「從農場到餐桌，安全新概念的農產。」

(中國時報)