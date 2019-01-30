剝削移工謀暴利 每月大撈30萬元

2019年01月30日 04:11 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

綽號「檳榔哥」的60歲朱姓男子與62歲許姓男子，涉嫌在網路中張貼專業看護派遣公司訊息，向病患家屬收取合法看護費用，卻私下派遣失聯移工，每月至少進帳30萬元，最多旗下逾百人，剝削移工謀取暴利，移民署查獲後將2人移送法辦。

移民署北區事務大隊新北市專勤隊去年查獲16名失聯移工，經深入調查後發現朱嫌經營的「愛馨看護派遣中心」及「愛心專業看護中心」網站涉有重嫌。

網站中刊載化名為「陳先生」的聯絡電話，強調「24小時接聽、2小時外送到府」的服務，吸引許多有看護急迫需求的病患家屬聯繫，朱嫌向病患家屬收取合法看護費用，每天約2000至2200元，但轉手至移工身上僅剩下約1000至1200元，藉此謀取暴利。

新北市專勤隊由新北地檢署檢察官歐蕙甄指揮，會同新莊警分局、土城警分局及勞工局等單位，動員近60人，兵分12路前往基隆市、台北市、新北市及桃園市等地，搜索12個處所，逮捕朱嫌及許嫌，查獲31名女性印尼籍失聯移工及30多名非法雇主。

另外，在現場查扣現金10餘萬元、派工記事本、手機6隻、移工護照及居留證等證物。朱嫌坦承，從事仲介非法移工多年。

新北市專勤隊將依違反《就業服務法》第45條及第64條將朱嫌等移送新北地檢署偵辦，檢察官訊後向新北地院聲請羈押，最後裁定朱嫌30萬元交保。

(中國時報)